Московское «Динамо» победило «Авангард» и поднялось на второе место на Западе

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Авангард» со счетом 4:1.
В составе столичной команды забили Павел Кудрявцев (25-я минута) и Максим Сушко, отличившийся трижды (50-я, а также 59-я - в пустые ворота, 60-я большинство).
У омского клуба шайбу забросил Алексей Береглазов (52).
Бело-голубые набрали 16 очков и поднялись на второе место Западной конференции, «ястребы» остались восьмыми на Востоке, имея 9 очков.
Московское «Динамо» 29 сентября примет «Амур», а «Авангард» 1 октября сыграет дома с «Сибирью»
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омск) - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
1:0 – Кудрявцев, 24:08
2:0 – Сушко, 49:26
2:1 – Береглазов (Толчинский, Бродхерст), 51:52
3:1 - Сушко (Менелл), 58:51 - П.В.
4:1 - Сушко (О'Делл), 59:46.