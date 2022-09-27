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Московское «Динамо» победило «Авангард» и поднялось на второе место на Западе

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел на «ВТБ-Арене»
27 сентября 2022 21:54
автор: Максим Скороходов

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Авангард» со счетом 4:1.

В составе столичной команды забили Павел Кудрявцев (25-я минута) и Максим Сушко, отличившийся трижды (50-я, а также 59-я - в пустые ворота, 60-я большинство).

У омского клуба шайбу забросил Алексей Береглазов (52).

Бело-голубые набрали 16 очков и поднялись на второе место Западной конференции, «ястребы» остались восьмыми на Востоке, имея 9 очков.

Московское «Динамо» 29 сентября примет «Амур», а «Авангард» 1 октября сыграет дома с «Сибирью»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омск) - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы:
1:0 – Кудрявцев, 24:08
2:0 – Сушко, 49:26
2:1 – Береглазов (Толчинский, Бродхерст), 51:52
3:1 - Сушко (Менелл), 58:51 - П.В.
4:1 - Сушко (О'Делл), 59:46.

источник: «Советский спорт»
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