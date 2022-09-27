Шайба Галимова принесла «Нефтехимику» победу над «Сибирью» в овертайме

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 2:1 ОТ.
В основное время за «Нефтехимик» забил Павел Порядин (7-я минута), а за «Сибирь» - Тревор Мерфи (44).
В овертайме первую победу в сезоне команде из Нижнекамска принес бросок Анселя Галимова (63).
«Нефтехимик» набрал 3 очка, команда по-прежнему замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, где «Сибирь» идет четвертой, имея 14 очков.
29 сентября новосибирский клуб сыграет в гостях с ЦСКА, команда их Нижнекамска на следующей день проведет выездной матч с «Металлургом».
источник: «Советский спорт»