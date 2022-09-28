Канадская и американская федерации призвали своих игроков срочно уехать из КХЛ

Федерации хоккея Канады призвала хоккеистов немедленно покинуть Россию.

Как сообщают канадские СМИ со ссылкой пресс-секретаря министра иностранных дел страны Адриана Бланшара, речь идет об игроках, выступающих в КХЛ.

«Канадцам следует избегать любых поездок в Россию и Беларусь. Если они находятся в России или в Беларуси, они должны уехать сейчас. Наши возможности по предоставлению консульских услуг могут стать крайне ограниченными», — заявил представитель ведомства.

Аналогичное заявление сделали в Федерации хоккея США.

Добавим, что сейчас в КХЛ выступают 58 хоккеистов из Северной Америки.