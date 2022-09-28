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«Трактор» нанес поражение «Куньлуню» в домашнем матче КХЛ

Челябинский прервал свою серию побед.
28 сентября 2022 19:35
автор: Александр Поволоцкий

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома переиграл «Куньлунь».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Антон Бурдасов и Сергей Калинин.

У команды, официально представляющей Китай, шайбу забросил Райан Спроул.

«Трактор» занимает 8-е место на Востоке, набрав десять очков. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке таблицы Западной конференции.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) - «Куньлунь» (Пекин) - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 - Бурдасов (Яруллин), 2:15 (5х4)
2:0 - Калинин (Бурдасов, Бывальцев), 8:39 (5х4)
2:1 - Спроул (Фу, Лесли), 21:19
3:1 - Бурдасов (Калинин, Бывальцев), 53:08
Вратари: Проскуряков - Смит.

источник: «Советский спорт»
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