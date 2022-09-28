КХЛ отреагировала на призыв к американским и канадским хоккеистам немедленно покинуть Россию

Континентальная хоккейная лига опубликовала ответ на призыв властей США и Канады воздержаться своим игрокам от выступления в России.

Ранее сообщалось, что в командах КХЛ значатся 48 канадских и 13 американских хоккеистов.

В лиге уточнили, что информация, опубликованная американским посольством, касается людей, имеющих гражданство РФи. Четырнадцать игроков таким гражданством не обладают, а Шейн Принс — имеет гражданство США и Белоруссии.

«Что касается отъезда игроков за границу в связи с риском быть мобилизованным: это не является форс-мажором в трудовых отношениях. Соответственно, в таких ситуациях будут действовать общие правила Регламента о компенсации в связи с расторжением контракта», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.