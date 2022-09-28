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«Спартак» проиграл «Барысу» в домашнем матче КХЛ

Красно-белые потерпели второе поражение подряд.
28 сентября 2022 21:42
автор: Александр Поволоцкий

«Барыс» оказался сильнее «Спартака» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Казахстана.

В составе победителей отличились Джереми Бракко (41-я минута), Аркадий Шестаков (45) и Егор Петухов (54).

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Захара Арзамасцева (5).

В Восточной конференции «Барыс» с 13 очками поднялся на пятую позиции турнирной таблицы. «Спартак» находится на четвертой строчке на Западе, имея в своем активе 15 очков.

В следующем матче «Барыс» сыграет 2 октября дома с «Сочи». «Спартак» 30 сентября примет «Торпедо».

В другом матче дня «Сочи» нанес поражение минскому «Динамо» - 3:1.

источник: «Советский спорт»
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