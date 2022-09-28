«Торпедо» одержало победу над «Локомотивом» в матче КХЛ

«Торпедо» на выезде встречалось с «Локомотивом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей

В составе автозаводцев отличились Николай Коваленко (35-я минута), Михаил Орлов (43-я) и Кирилл Воронин (56-я).

Железнодорожники ответили заброшенной шайбой в исполнении Максима Шалунова (14-я).

Таким образом, «Торпедо» с 16 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Локомотив» находится на пятой строчке, имея в своем активе 14 очков.

В следующем матче «Торпедо» сыграет на выезде со «Спартаком», а «Локомотив» дома примет «Северсталь». Оба противостояния состоятся 30 сентября.