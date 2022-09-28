СКА разгромил «Адмирал» и продолжает лидировать на Западе

СКА оказался сильнее «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.
В составе армейцев отличились Дмитрий Яшкин (4-я минута), Эмиль Галимов (14-я), Дмитрий Бучельников (30-я), Александр Волков (39-я), Игорь Ожиганов (42-я) и Александр Никишин (59-я).
У дальневосточников шайбу забросил Рудольф Червены (47-я).
Таким образом, СКА продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка. «Адмирал» идет седьмым на Востоке (11 очков).
источник: «Советский спорт»