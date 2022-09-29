«Вегас» разгромил «Колорадо», Георгиев пропустил шесть шайб

В предсезонном матче «Вегас Голден Найтс» нанес крупное поражение «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу «Вегаса». Шесть шайб из семи пропустил российский голкипер команды Александр Георгиев, перебравшийся в Вегас из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Добавим, что «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

В других матчах «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» (3:1). Одна из шайб на счету Евгения Свечникова. «Анахайм Дакс» с аналогичным результатом одолел «Аризону Койотис».