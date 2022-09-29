Галимов рассказал, за счет чего «Ак Барс» собирается побеждать «Автомобилист»

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов поделился своими ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Надо меньше удаляться, потому что у них хорошее большинство. Как раз и посмотрим, кто лучше справится с игрой в неравных составах. По скоростям обе команды быстрые. Необходимо реализовывать свои моменты, тогда все будет хорошо», - приводит слова форварда клубная пресс-служба казанцев.

Напомним, в последнем матче «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:0.

«Автомобилист» дома разгромил «Куньлунь» (6:1).