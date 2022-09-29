«Не выпиваешь - вот и не играешь»: Никитин - о причинах неудачной игры «Локомотива»

Главный тренер ярославского «Локомотива» пошутил в ответ на вопрос о причинах низкой результативности нападающих Павла Красковского, Егора Коршкова и Артура Каюмова.

«Как вывести на тот хоккей, в который играли раньше Красковский, Коршков и Каюмов? Из запоя? (смеется) Ох… Когда еще Геннадий Федорович, царство небесное, Цыгуров был у нас. Играл парень. Он спрашивал «Выпиваешь? Нет? Ну вот поэтому и не играешь». Надо пробовать все средства», - приводит слова наставника клубная пресс-служба.

Напомним, в своем последнем матче железнодорожники уступили нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:3.

Ранее в СМИ появлялась информация о нарушении указанными игроками режима, однако в клубе слухи опровергли.