Советник чешского премьера не против участия россиян в пражских матчах НХЛ

Советник премьер-министра Чехии Томаш Пояр заявил, что не видит оснований для ограничений российских хоккеистов клубов НХЛ на въезд в страну.

«Это частное мероприятие, у них есть визы, поэтому с точки зрения государства нет причин их не пускать. Их присутствие, безусловно, не угрожает национальной безопасности. И я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз они имеют долгосрочные американские рабочие визы и живут в США», - приводит слова политика чешская пресса.

Напомним, в сезоне НХЛ 2022/23 несколько матчей должны пройти в Праге. В частности, в столице Чехии сыграют «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз», в составе которых есть россияне.

Ранее в Чехии допустили, что не не пустят россиян в страну, однако после резкой критики со стороны НХЛ поменяли позицию. Заместитель комиссара лиги Билл Дэйли заявил, что в случае бойкота российских игроков матчей в Праге не будет.