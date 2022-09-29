«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

«Автомобилист» на своей площадке принимал «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу екатеринбургского клуба.

В составе хозяев отличились Патрис Кормье (14-я минута), Анатолий Голышев (15-я), Виктор Неучев (30-я), Брукс Мэйсек (59-я) и Степан Хрипунов (60-я).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Вадима Шипачева (34-я) и Станислава Галиева (36-я).

Таким образом, «Автомобилист» с 19 очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на третьей позиции, имея в своем активе 15 очков.

В следующем матче «Автомобилист» примет дома «Салават Юлаев» (2 октября), а «Ак Барс» сыграет в Казани против «Амура».