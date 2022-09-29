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Знарок - о поражении от «Автомобилиста»: В игре бывает много ошибок, одни их реализуют, другие - нет

«Ак Барс» уступил своему сопернику со счетом 2:5.
29 сентября 2022 20:18

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:5).

«Ак Барс» не реализовывал ошибки соперника? Я с этого и начал - если бы реализовывали, то мы бы выиграли. В игре бывает много ошибок, одни их реализуют, другие - нет», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

В составе екатеринбуржцев отличились Патрис Кормье (14-я минута), Анатолий Голышев (15-я), Виктор Неучев (30-я), Брукс Мэйсек (59-я) и Степан Хрипунов (60-я). Казанцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Вадима Шипачева (34-я) и Станислава Галиева (36-я).

«Автомобилист» с 19 очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на третьей позиции, имея в своем активе 15 очков.

В следующем матче «Автомобилист» примет дома «Салават Юлаев» (2 октября), а «Ак Барс» сыграет в Казани против «Амура».

источник: ХК «Ак Барс»
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Знарок - о поражении от «Автомобилиста»: В игре бывает много ошибок, одни их реализуют, другие - нет
«Ак Барс» уступил своему сопернику со счетом 2:5.
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