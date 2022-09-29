Покер О'Делла помог московскому «Динамо» разгромить «Амур» в матче КХЛ

Московское «Динамо» на своей площадки оказалось сильнее «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу бело-голубых.

В составе победителей покер оформил Эрик О'Делл (20-я, 23-я, 41-я и 56-я минуты). Также один раз отличился Иван Муранов (56-я).

Таким образом, «Динамо» одержало четвертую победу кряду и с 18 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Амур» находится на десятой строчке Восточной конференции, имея в своем активе девять очков.

В следующем матче «Динамо» примет дома «Северсталь» (2 октября), а «Амур» отправится в гости к »Ак Барсу» (1 октября).