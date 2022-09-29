ЦСКА на своей площадке уступил «Сибири» в матче КХЛ, Бек оформил дубль

ЦСКА на своей площадке принимал «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу новосибирского клуба.

В составе хозяев отличился Михаил Григоренко (48-я минута).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Ильи Пастухова (8-я) и дважды Тэйлора Бека (31-я и 60-я).

Таким образом, ЦСКА с 13 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» находится на третьей строчке Восточной конференции, имея в своем активе 16 очков.

В следующем матче ЦСКА отправится в гости к «Куньлуню», а «Сибирь» в Балашихе сыграет против «Авангарда». Обе встречи состоятся 1 октября.