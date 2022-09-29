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Федоров - о поражении от «Сибири»: Нам где-то не хватило концентрации, внимания

ЦСКА уступил своему сопернику со счетом 1:3.
29 сентября 2022 22:45

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после поражения от «Сибири» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Если я скажу, что лед был плохой, наверное, это не совсем будет серьезно, но это так и было, шайба много скакала. Но обе команды были в одинаковых условиях. Нам где-то не хватило концентрации, внимания», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

В составе армейцев отличился Михаил Григоренко (48-я минута). Победители ответили заброшенными шайбами в исполнении Ильи Пастухова (8-я) и дважды Тэйлора Бека (31-я и 60-я).

ЦСКА с 13 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» находится на третьей строчке Восточной конференции, имея в своем активе 16 очков.

В следующем матче ЦСКА отправится в гости к «Куньлуню», а «Сибирь» в Балашихе сыграет против «Авангарда». Обе встречи состоятся 1 октября.

источник: КХЛ
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