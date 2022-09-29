В Тулу со своим овертаймом: ХК Ростов проигрывает в конце матча четвёртый раз подряд

Вчера команда Григория Пантелеева, ведя в счёте по ходу встречи с тульским «АКМ», растеряла своё преимущество в последние 8 секунд третьего периода после выхода в игру Евгения Рымарева, а на первых минутах овертайма пропустила решающую шайбу – 5:4.

Напомним, что 23 сентября ростовчане открыли счёт в матче против ХК «Омские Крылья», но сравняв, проиграли по буллитам 3:4.

Несмотря на это, свои очки «красно-белые» набрали: первый гол за «Ростов» от Данила Авершина, вторая шайба от дебютанта «кондоров» Романа Юзбашяна. Отличный пас от Егора Корбита, и третий гол забивает Тигран Ярулин. Последний гол от Михаила Бякина.

Авершин и его первый гол

Двадцатилетний форвард «Ростова» Данил Авершин, сыгравший в составе команды против «АКМ» пока что свой лучший матч в ВХЛ. Нападающий командирован из клуба «Сочи». К сожалению, первые две игры за «красно-белых» молодой хоккеист сыграл без забитых шайб. Впечатляющий момент был, когда воспитанник московского «Динамо» не смог реализовать выход один на один на 12 минуте в мачте против ХК «Метталург», хотя все было сделано для броска.

Эмоции и удаления игроков

Матч запомнился накалом страстей. Немало удалений со стороны Ростова:

- Данил Авершин

- Аркадий Аксёнов

- Алексей Краснов

- Артём Пеньковский

Следующий матч южане проведут в Чехове против «Звезды» 30 сентября.