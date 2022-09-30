«Ванкувер» уступил «Сиэтлу» в предсезонном матче НХЛ, Кузьменко набрал три результативных очка

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке проиграли «Сиэтл Кракен» (3:4 ОТ) в предсезонном матче НХЛ.

Отметим, что в составе хозяев двумя заброшенными шайбами на 3-й и 10-й минутах, а также одной результативной передачей отличился российский нападающий Андрей Кузьменко. Еще гол забил Таннер Пирсон (17). Соперник ответил точными бросками Тая Кэрти (13), Коула Линда (45), Джон Хэйдена (53) и Райана Донато (65).

Добавим, что НХЛ признала Кузьменко первой звездой прошедшей встречи.