Стали известны принципы возвращения России на международные соревнования

В пятницу, 30 сентября, во время полугодового Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) обсуждался вопрос с возможным допуском России и Белоруссии к участию на международной арене.

Отмечается, что были выдвинуты четыре принципа возвращения национальных команд, с которыми согласилось подавляющее большинство членов Конгресса.

Таким образом, если с России и Белоруссии снимут отстранение, то сборные вернутся в свои дивизионы и займут места команд, ушедших на понижение из высшего дивизиона. При этом решение о допуске команды к соревнованиями будет принято в последнюю среду перед годовым Конгрессом IIHF, который пройдет в мае 2023 года.

Также стало известно, что все турниры различных категорий и дивизионов будут сыграны с максимальным количеством участников.