«Салават Юлаев» на выезде оказался сильнее «Трактора» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде оказался сильнее «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу уфимского клуба.
В составе гостей отличились Шакир Мухамадуллин (14-я минута), Михаил Науменков (25-я) и Павел Коледов (52-я).
Таким образом, «СЮ» с 14 очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Трактор» находится на восьмой строчке, имея в своем активе 10 очков.
В следующем матче «Салават Юлаев» отправится в гости к «Автомобилисту», а «Трактор» сыграет в Челябинске против «Нефтехимика». Оба противостояния состоятся 2 октября.
источник: «Советский спорт»