«Нефтехимик» обыграл «Металлург», прервав семиматчевую победную серию магнитогорского клуба

«Металлург» на своей площадке принимал «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу нижнекамского клуба.

В составе гостей дубль оформил Вячеслав Лещенко (28-я и 44-я минуты). Также по одному разу отличились Энтони Камара (17-я), Йоанн Овитю (30-я), Ансель Галимов (51-я) и Павел Порядин (60-я).

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении дважды Семена Кошелева (12-я и 46-я), Егора Коробкина (30-я), Коди Куррана (59-я) и Архипа Неколенко (60-я).

Таким образом, «Нефтехимик» выиграл во второй раз кряду и с пятью очками остался на 11-й позиции турнирной таблицы Восточной конференции. У «Металлурга» прервалась серия из семи побед подряд и магнитогорцы находятся на второй строчке, имея в своем активе 18 очков.

В следующем матче «Нефтехимик» отправится в гости к «Трактору» (2 октября), а «Металлург» сыграет с тем же соперником, что и нижнекамцы, но только на два дня позже.