«Локомотив» одержал волевую победу над «Северсталью» в матче КХЛ

«Локомотив» на своей площадке оказался сильнее «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу ярославского клуба.
В составе хозяев отличились Павел Красковский (15-я минута), Степан Никулин (31-я), Георгий Иванов (44-я), Андрей Сергеев (46-я) и Рушан Рафиков (47-я).
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении дважды Александра Суворова (2-я и 17-я) и Робина Пресса (16-я).
Таким образом, «Локомотив» с 16 очками поднялся на четвертую позицию турнирной таблица Западной конференции. «Северсталь» располагается на девятой строчке, имея в своем активе 12 очков.
В следующем матче «Локомотив» отправится в гости к «Сибири» (4 октября), а «Северсталь» сыграет в Москве против «Динамо».
источник: «Советский спорт»