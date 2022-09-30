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«Локомотив» одержал волевую победу над «Северсталью» в матче КХЛ

Встреча прошла в Ярославле.
30 сентября 2022 21:15

«Локомотив» на своей площадке оказался сильнее «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу ярославского клуба.

В составе хозяев отличились Павел Красковский (15-я минута), Степан Никулин (31-я), Георгий Иванов (44-я), Андрей Сергеев (46-я) и Рушан Рафиков (47-я).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении дважды Александра Суворова (2-я и 17-я) и Робина Пресса (16-я).

Таким образом, «Локомотив» с 16 очками поднялся на четвертую позицию турнирной таблица Западной конференции. «Северсталь» располагается на девятой строчке, имея в своем активе 12 очков.

В следующем матче «Локомотив» отправится в гости к «Сибири» (4 октября), а «Северсталь» сыграет в Москве против «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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