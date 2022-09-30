«Спартак» победил «Торпедо» в матче КХЛ

«Спартак» на своей площадке принимал «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу московского клуба.
В составе хозяев отличились Максим Цыплаков (31-я минута), Илья Талалуев (37-я), Данила Квартальнов (47-я) и Роман Старченко (50-я).
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Максима Федотова (7-я), Кена Агостино (17-я), и Василия Атанасова (20-я).
Таким образом, «Спартак» с 17 очками поднялся на третью позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Торпедо» опустилось на четвертую строчку, имея в своем активе 16 очков.
В следующем матче «Спартак» примет дома «Витязь» (2 октября), а «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде против минского «Динамо» (3 октября).