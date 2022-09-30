«Витязь» по буллитам оказался сильнее «Адмирала» в матче КХЛ

«Витязь» на своей площадке принимал «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное время завершилась со счетом 2:2, а по буллитам (3:2) точнее оказался клуб из Балашихи.

В составе хозяев отличились Степан Старков (36-я минута) и Тайлер Граовак (50-я).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Рудольфа Червены (25-я) и Александра Горшкова (29-я).

Таким образом, «Витязь» с 15 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Адмирал» находится на седьмой строчке Восточной конференции, имея в своем активе 12 очков.

В следующем матче «Витязь» отправится в гости к «Спартаку» (2 октября), а «Адмирал» примет дома ХК «Сочи» (4 октября).