Разин - о поражении от «Локомотива»: Тяжело комментировать, когда все было в наших руках

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий после поражения своей команды от «Локомотива» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжело комментировать. Когда все было в наших руках - взять и отдать такую игру. Втроем играли дважды по две минуты. Конечно, это тяжело», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в составе ярославцев отличились Павел Красковский (15-я минута), Степан Никулин (31-я), Георгий Иванов (44-я), Андрей Сергеев (46-я) и Рушан Рафиков (47-я). Череповчане ответили заброшенными шайбами в исполнении дважды Александра Суворова (2-я и 17-я) и Робина Пресса (16-я).

Таким образом, «Локомотив» с 16 очками поднялся на четвертую позицию турнирной таблица Западной конференции. «Северсталь» располагается на девятой строчке, имея в своем активе 12 очков.

В следующем матче «Локомотив» отправится в гости к «Сибири» (4 октября), а «Северсталь» сыграет в Москве против «Динамо».