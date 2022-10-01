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«Рейнджерс» победили «Нью-Джерси» в предсезонном матче, Панарин отличился заброшенной шайбой

У Виталия Кравцова один ассист.
01 октября 2022 08:15
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали выездную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1) в рамках предсезонного матча.

Отметим, что в составе гостей шайбы забросили россиянин Артемий Панарин (44-я минута) и К'Андре Миллер (52). Еще один представитель России Виталий Кравцов оформил один результативный пас. У хозяев гол забил Джек Хьюз (23).

Таким образом, «Нью-Джерси» впервые уступил в предсезонных встречах. Ранее команда оказывалась сильнее «Монреаля» (2:1), «Айлендерс» (4:1) и тех же «Рейнджерс» (5:2).

источник: «Советский спорт»
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