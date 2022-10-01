27 сейвов Самсонова помогли «Торонто» в гостях обыграть «Оттаву»

«Торонто Мэйпл Лифс» на выезде победил «Оттаву Сенаторз» (6:3) в предсезонном матче НХЛ.
Отметим, что в составе гостей шайбы забросили Николас Робертсон (8-я и 58-я минуты), Николя Обе-Кюбель (9), Виктор Мете (10), Денис Мальгин (50) и Джастин Холл (58). Российский голкипер Илья Самсонова записал на свой счет 27 отраженных бросков.
У соперников голы забили Паркер Келли (20), Дрейк Батерсон (30) и Ангус Крукшанк (60). Защитник Артем Зуб не отличился результативными действиями.
источник: «Советский спорт»