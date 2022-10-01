Коновалов, Николишин, Широков и Атанасов признаны лучшими игроками КХЛ по итогам сентября

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, кто из хоккеистов лиги были признаны лучшими игроками по итогам матчей регулярного чемпионата в сентябре.

Отметим, что лучшим среди вратарей стал представитель московского «Динамо» Илья Коновалов. При нем команда одержала шесть побед в девяти встречах. При этом его средний процент отраженных бросков составил 94,51.

Лучшим защитником был признан Александр Николишин, выступающий за СКА. На его счету девять (2+7) набранных очков в 12 матчах.

Среди нападающих лучшим признали игрока «Автомобилиста» Сергея Широкова – он забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач в 12 играх.

Лучшим новичком стал форвард «Торпедо» Василий Атанасов. 20-летний хоккеист набрал шесть (4+2) очков в 12 матчах.