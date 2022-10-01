«Авангард» одержал победу в матче с «Сибирью» на новой арене в Омске

«Авангард» принимал на новой арене новосибирскую «Сибирь» в рамках матча чемпионата КХЛ.
Омский клуб одержали победу со счетом 2:1.
Отметим, что ястребы провели первый за четыре года домашний матч.
В составе «Авангарда» шайбы забросили Алексей Береглазов (40-я минута) и Рид Буше (50-я). «Сибирь» ответила точным броском Тревора Мерфи (11-я).
В следующем матче 4 октября «Авангард» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым». «Сибирь» в тот же день примет дома «Локомотив».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) - «Сибирь» (Новосибирск) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
источник: «Советский спорт»