«Куньлунь» прервал серию поражений, обыграв в серии буллитов ЦСКА

«Куньлунь» на своем льду обыграл ЦСКА в серии буллитов (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе московской команды шайбы забросили Сергей Плотников, Владислав Каменев, Прохор Полтапов и Даррен Диц.
У «Куньлуня» отличились Бретт Поллок, Девин Броссо и Александр Перевалов (дважды). В активе последнего решающий буллит.
Таким образом, ЦСКА набрал 14 очков и занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет десятым (девять очков).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – ЦСКА (Москва) – 5:4 (0:1, 1:3, 3:0, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Плотников
0:2 – Каменев (Окулов, Соркин)
1:2 – Поллок (Челиос, Лесли)
1:3 – Полтапов (Юртайкин, Провольнев)
1:4 – Дитц (Окулов, Соркин)
2:4 – Броссо (Йип, Фу)
3:4 – Перевалов4:4 – Перевалов (Фу)