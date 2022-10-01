«Ак Барс» в овертайме переиграл «Амур»

Подниматься со дна не придется. Как сборную России по хоккею будут возвращать в международную семью

По итогам голосования на конгрессе ИИХФ в Белеке было решено, что наша и белорусская сборные возобновят участие в чемпионатах мира сразу в элитном дивизионе. Правда, сроки возвращения пока не называются.