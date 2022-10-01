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«Ак Барс» в овертайме переиграл «Амур»

Казанский клуб вошел в топ-3 Восточной конференции.
01 октября 2022 20:45
автор: Александр Поволоцкий

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Ак Барсом» завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу казанского клуба.

В составе хозяев шайбы забросили Александр Радулов (30-я минута), Никита Дыняк (43). Решающий гол на счету Дмитрия Кагарлицкого (65).

У дальневосточников отличились Александр Шаров (22) и Павел Махановский (25).

Таким образом, команда Олега Знарка набрала 17 очков и поднялась на третье место в таблице Восточной конференции, а »Амур» (10) идет десятым.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» - «Динамо» Минск – 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Шаров (Комаров)

0:2 – Махановский

1:2 – Радулов (Зарипов, Семенов)

2:2 – Дыняк (Глухов)

3:2 – Кагарлицкий (Радулов)

источник: «Советский спорт»
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