«Ак Барс» в овертайме переиграл «Амур»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Ак Барсом» завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу казанского клуба.
В составе хозяев шайбы забросили Александр Радулов (30-я минута), Никита Дыняк (43). Решающий гол на счету Дмитрия Кагарлицкого (65).
У дальневосточников отличились Александр Шаров (22) и Павел Махановский (25).
Таким образом, команда Олега Знарка набрала 17 очков и поднялась на третье место в таблице Восточной конференции, а »Амур» (10) идет десятым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» - «Динамо» Минск – 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Шаров (Комаров)
0:2 – Махановский
1:2 – Радулов (Зарипов, Семенов)
2:2 – Дыняк (Глухов)
3:2 – Кагарлицкий (Радулов)
источник: «Советский спорт»