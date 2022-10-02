«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в Екатеринбурге

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист» со счетом 4:0.

В составе уфимской команды забивали Михаил Науменков, реализовавший большинство (28-я минута), Станислав Бочаров (46), Алексей Пустозеров (47) и тот же Бочаров, поразивший пустые ворота (60).

Таким образом, башкирский клуб набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в Восточной конференции, где с 19 очками продолжает лидировать команда из Екатеринбурга.

«Салават Юлаев» 4 октября примет на своем льду «Авангард», «Автомобилист» в этот же день сыграет в гостях с «Ак Барсом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы:

0:1 – Науменков (Коледов, Шмелев), 27:02 (Бол.)

0:2 – Бочаров (Шмелев), 45:38

0:3 – Пустозеров (Башкиров), 46:35

0:4 – Бочаров, (Хмелевский) 59:10 - П.В.