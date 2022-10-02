«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, обыграв «Трактор»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» на выезде нанес поражение челябинскому «Трактору».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Павел Порядин и Андрей Чивилев. Хозяева ответили шайбой Ильи Карпухина.
Нижнекамцы набрали семь очков, но остались на последней, 11-й строчке в турнирной таблице.
«Трактор» с десятью очками занимает девятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы:
0:1 - Порядин (Камара, Леонтьев), 36:01
0:2 - Чивилев (Белозеров, Назаров), 37:43
1:2 - Карпухин (Ткачев), 47:27
Вратари: Проскуряков - Гарипов.
источник: «Советский спорт»