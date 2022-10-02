«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, обыграв «Трактор»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» на выезде нанес поражение челябинскому «Трактору».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Павел Порядин и Андрей Чивилев. Хозяева ответили шайбой Ильи Карпухина.

Нижнекамцы набрали семь очков, но остались на последней, 11-й строчке в турнирной таблице.

«Трактор» с десятью очками занимает девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

0:1 - Порядин (Камара, Леонтьев), 36:01

0:2 - Чивилев (Белозеров, Назаров), 37:43

1:2 - Карпухин (Ткачев), 47:27

Вратари: Проскуряков - Гарипов.