Дубль Рашевского принес победу московскому «Динамо» в игре с «Северсталью».

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Северсталь» со счетом 4:3.

В составе бело-голубых дубль оформил Дмитрий Рашевский (26-я и 46-я минуты), также по шайбе забросили Максим Джиошвили (13), Бреннан Менелл в большинстве (38).

У гостей забивали Даниил Вовченко (27), Александр Суворов, реализовавший численное преимущество (38), и Руслан Абросимов в большинстве (44).

Таким образом, «Динамо» набрало 20 очков и идет вторым на Западе, где «Северсталь» занимает девятое место (12 очков).

Следующей матч обе команды сыграют на выезда против «Куньлуни», встреча с участием бело-голубых пройдет 3 октября, игра клуба из Череповца состоится на следующий день.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Северсталь» (Череповец) - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы:

1:0 – Джиошвили (Муранов), 12:19

2:0 – Рашевский (Игумнов), 25:15

2:1 – Вовченко (Пресс), 26:53

3:1 – Менелл (О'Делл), 37:18 (Бол.)

3:2 - Суворов (Вовченко, Пресс), 37:43 (Бол.)

3:3 - Абросимов (Лишка, Хабаров), 43:36 (Бол.)

4:3 - Рашевский (Миронов, О'Делл), 45:01