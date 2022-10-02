В ИИХФ пояснили, почему не заблокировали трансфер Калниньша в «Амур»

Пресс-атташе ИИХФ Адам Стайсс объяснил, почему федерация разрешила латвийскому голкиперу Янису Калниньшу выступать за хабаровский «Амур».

«Рассматриваемый игрок изъявил желание играть в России, а поскольку у него нет договорных обязательств перед другим клубом, ИИХФ не может и не будет препятствовать ему выступать за клуб КХЛ. Это было бы нарушением трансферных правил ИИХФ», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, ранее в Латвии запретили своим спортсменам выступать в любых российских клуба и соревнованиях на территории РФ. Нарушителей ждет отстранение от национальной сборной, а также проблемы по возвращении на родину.