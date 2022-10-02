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Шестеркин раскрыл, в чем главное отличие НХЛ от КХЛ

Голкипер готовится к новому сезону в составе своего клуба.
02 октября 2022 21:55
автор: Александр Шульгин

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, в чем, по его мнению, заключается одно из главных отличий НХЛ от КХЛ.

«Я стал более уверенным в плей-офф. Обычно, когда я играл в КХЛ, во время матча нельзя было с кем-то разговаривать, нельзя на кого-то смотреть, потому что главный тренер может быть недоволен.

Но здесь все в плей-офф пытались мне что-то сказать, а я мог смотреть на свою команду и улыбаться. Здесь более свободно, поэтому я не похож на робота», - приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне команда Шестеркина добралась до полуфинала Кубка Стэнли. Сам голкипер стал лауреатом «Везина Трофи».

В России вратарь выступал за московский «Спартак» и СКА.

источник: NHL (НХЛ)
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