«Это никуда не годится»: Миронов раскритиковал «Спартак» за поражение от «Витязя»

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал порадение своей команды от подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Бывают хорошие игры, бывают плохие. Это была очень плохая игра с нашей стороны все 60 минут, хотя моменты были, много создавали, не забили, а соперник использовал те моменты, что мы им предоставили. К сожалению, есть индивидуальные ошибки, мы стараемся их убрать, но пока не получается. Да, перебросали, но цифры на табло. Сколько бы ты ни бросал, 1:5 – это никуда не годится. Мы выходим на каждый матч побеждать, хотелось бы извиниться перед болельщиками», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу подмосковных хоккеистов, в составе которых отличились Иван Зинченко, Егор Воронков, Скотт Уилсон, Степан Старков и Станислав Яровой.

Хозяева ответили лишь шайбой Матвея Заседы в большинстве.

«Витязь» набрал 17 очков и сравнялся с москвичами в турнирной таблице Западной конференции. Команды делят третью строчку.