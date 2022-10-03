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КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

Среди лауреатов не оказалось ни одного представителя СКА.
03 октября 2022 12:45
автор: Александр Шульгин

В КХЛ определили лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата.

По информации пресс-службы лиги, лучшим голкипером стал вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев, в активе которого две победы в двух матчах. Обе встречи голкипер отыграл на ноль.

Лучшим защитником признан хоккеист «Сибири» Тревор Мерфи, набравший четыре (2+2) очка в трех матчах.

Среди нападающих приз достался форварду московского «Динамо» Эрику О'Деллу. В трех матчах на его счету шесть (4+2) очков, причем все свои шайбы он забросил в игре против хабаровского «Амура».

Новичком недели стал Александр ПереваловЮ оформивший дубль в ворота ЦСКА (5:4 в пользу китайского клуба в серии буллитов).

источник: КХЛ
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