КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

В КХЛ определили лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата.

По информации пресс-службы лиги, лучшим голкипером стал вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев, в активе которого две победы в двух матчах. Обе встречи голкипер отыграл на ноль.

Лучшим защитником признан хоккеист «Сибири» Тревор Мерфи, набравший четыре (2+2) очка в трех матчах.

Среди нападающих приз достался форварду московского «Динамо» Эрику О'Деллу. В трех матчах на его счету шесть (4+2) очков, причем все свои шайбы он забросил в игре против хабаровского «Амура».

Новичком недели стал Александр ПереваловЮ оформивший дубль в ворота ЦСКА (5:4 в пользу китайского клуба в серии буллитов).