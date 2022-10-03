Буллит Рашевского в овертайме принес московскому «Динамо» победу над «Куньлунем»

Московское «Динамо» победило «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе бело-голубых в основное время забивали Андрей Миронов (45-я минута) и Уил Джордан (55), а у китайского клуба - Брендон Йип, реализовавший большинство (54), и Кайл Вуд (59).

Победу москвичам принес буллит, который в овертайме забросил Дмитрий Рашевский (65).

Бело-голубые набрали 22 очка и идут вторыми в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» занимает там же десятое место (10 очков)

4 октября «Куньлунь» примет на своем льду «Северсталь», «Динамо» через два дня сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

Добавим, что в параллельном матче минское «Динамо» также в овертайме победило «Торпедо» (2:3 ОТ).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Динамо» (Москва) - 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Голы:

0:1 – Миронов (О'Делл, Уил), 44:39

1:1 - Йип (Фу, Лесли), 54:00 (Бол.)

1:2 - Уил (Миронов, О'Делл), 54:49

2:2 - Вуд (Лесли, Фу), 58:04

2:3 - Рашевский, 64:59 - Буллит