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Буллит Рашевского в овертайме принес московскому «Динамо» победу над «Куньлунем»

Игра прошла в Мытищах.
03 октября 2022 21:33
автор: Максим Скороходов

Московское «Динамо» победило «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе бело-голубых в основное время забивали Андрей Миронов (45-я минута) и Уил Джордан (55), а у китайского клуба - Брендон Йип, реализовавший большинство (54), и Кайл Вуд (59).

Победу москвичам принес буллит, который в овертайме забросил Дмитрий Рашевский (65).

Бело-голубые набрали 22 очка и идут вторыми в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» занимает там же десятое место (10 очков)

4 октября «Куньлунь» примет на своем льду «Северсталь», «Динамо» через два дня сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

Добавим, что в параллельном матче минское «Динамо» также в овертайме победило «Торпедо» (2:3 ОТ).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Динамо» (Москва) - 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Голы:
0:1 – Миронов (О'Делл, Уил), 44:39
1:1 - Йип (Фу, Лесли), 54:00 (Бол.)
1:2 - Уил (Миронов, О'Делл), 54:49
2:2 - Вуд (Лесли, Фу), 58:04
2:3 - Рашевский, 64:59 - Буллит

источник: «Советский спорт»
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