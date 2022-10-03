СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

СКА одержал волевую победу над ЦСКА, поразив пустые ворота в овертайме

Матч КХЛ прошел в Москве.
03 октября 2022 22:02
автор: Максим Скороходов

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил ЦСКА со счетом 3:2 ОТ.

На реализацию большинства московскими армейцами от Константина Окулова (8-я минута) и Никиты Нестерова (27) клуб из Санкт-Петербурга ответил шайбами Даниила Пыленкова (40) и Марата Хайруллина (56).

В овертайме ЦСКА снял вратаря и получил шайбу в пустые ворота. Автором решающего броска стал Максим Грошев (63).

СКА закрепился на первом месте Западной конференции, набрав 27 очков, ЦСКА идет там восьмым, имея 15 очков.

5 октября СКА сыграет на выезде со «Спартаком», ЦСКА на следующий день проведет гостевую встречу против «Сибири».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы:
1:0 – Окулов (Панкратов, Нестеров), 7:53 (Бол.)
2:0 – Нестеров (Окулов), 26:15 (Бол.)
2:1 – Пыленков (Педан), 39:29
2:2 - Хайрулин (Жафяров, Пыленков), 55:24
2:3 - Грошев, 62:33 П.В

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
СКА одержал волевую победу над ЦСКА, поразив пустые ворота в овертайме
Матч КХЛ прошел в Москве.
03.10.2022 22:02
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Буллит Рашевского в овертайме принес московскому «Динамо» победу над «Куньлунем»
Игра прошла в Мытищах.
03.10.2022 21:33
Хоккей
автор: Максим Скороходов
КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели
Среди лауреатов не оказалось ни одного представителя СКА.
03.10.2022 12:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Это никуда не годится»: Миронов раскритиковал «Спартак» за поражение от «Витязя»
Москвичи крупно уступили сопернику.
02.10.2022 22:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шестеркин раскрыл, в чем главное отличие НХЛ от КХЛ
Голкипер готовится к новому сезону в составе своего клуба.
02.10.2022 21:55
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В ИИХФ пояснили, почему не заблокировали трансфер Калниньша в «Амур»
Латышам законодательно запрещено выступать в России.
02.10.2022 20:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Спартак» проиграл «Витязю» в Москве, пропустив пять шайб
Москвичи не смогли одержать вторую подряд победу.
02.10.2022 19:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дубль Рашевского принес победу московскому «Динамо» в игре с «Северсталью».
Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в столице России.
02.10.2022 19:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, обыграв «Трактор»
Встреча прошла в Челябинске.
02.10.2022 16:55
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в Екатеринбурге
Прервалась трехматчевая победная серия уральской команды в КХЛ.
02.10.2022 16:46
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика