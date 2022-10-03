СКА одержал волевую победу над ЦСКА, поразив пустые ворота в овертайме

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил ЦСКА со счетом 3:2 ОТ.
На реализацию большинства московскими армейцами от Константина Окулова (8-я минута) и Никиты Нестерова (27) клуб из Санкт-Петербурга ответил шайбами Даниила Пыленкова (40) и Марата Хайруллина (56).
В овертайме ЦСКА снял вратаря и получил шайбу в пустые ворота. Автором решающего броска стал Максим Грошев (63).
СКА закрепился на первом месте Западной конференции, набрав 27 очков, ЦСКА идет там восьмым, имея 15 очков.
5 октября СКА сыграет на выезде со «Спартаком», ЦСКА на следующий день проведет гостевую встречу против «Сибири».
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 – Окулов (Панкратов, Нестеров), 7:53 (Бол.)
2:0 – Нестеров (Окулов), 26:15 (Бол.)
2:1 – Пыленков (Педан), 39:29
2:2 - Хайрулин (Жафяров, Пыленков), 55:24
2:3 - Грошев, 62:33 П.В