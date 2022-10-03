СКА одержал волевую победу над ЦСКА, поразив пустые ворота в овертайме

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил ЦСКА со счетом 3:2 ОТ.

На реализацию большинства московскими армейцами от Константина Окулова (8-я минута) и Никиты Нестерова (27) клуб из Санкт-Петербурга ответил шайбами Даниила Пыленкова (40) и Марата Хайруллина (56).

В овертайме ЦСКА снял вратаря и получил шайбу в пустые ворота. Автором решающего броска стал Максим Грошев (63).

СКА закрепился на первом месте Западной конференции, набрав 27 очков, ЦСКА идет там восьмым, имея 15 очков.

5 октября СКА сыграет на выезде со «Спартаком», ЦСКА на следующий день проведет гостевую встречу против «Сибири».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Окулов (Панкратов, Нестеров), 7:53 (Бол.)

2:0 – Нестеров (Окулов), 26:15 (Бол.)

2:1 – Пыленков (Педан), 39:29

2:2 - Хайрулин (Жафяров, Пыленков), 55:24

2:3 - Грошев, 62:33 П.В