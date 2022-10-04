Ларионов оригинально ответил на вопрос о судействе в матчах «Торпедо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат матча своей команды в регулярном чемпионате КХЛ, в котором его подопечные уступили на выезде минскому «Динамо».

«Считаю, что мы сегодня потеряли очко. Есть ощущение, что судьи пока не всегда успевают за скоростями нашей команды.

Мы были очень разочарованы поражением в Москве от «Спартака». У нас нет пока инстинкта убийцы. И два поражения подряд в играх, где мы должны были выигрывать, говорят о том, что команда пока психологически неустойчивая», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу минчан, забросивших победную шайбу в овертайме.

В предыдущем матче «Торпедо» в гостях выигрывало у московского «Спартака» по ходу встречи со счетом 3:0, но уступило 3:4.