«Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Локомотив» завершился в пользу гостей – 2:1.

Автором победного гола стал Рушан Рафиков. Он поразил ворота соперника на 31-й минуте. Также отличился Андрей Сергеев (23-я). У проигравших в начале поединка шайбу забросил Александр Шаров (2-я).

Таким образом, подопечные Игоря Никитина выиграли второй матч кряду, а команда Андрея Мартемьянова уступила во второй встрече подряд.

6 октября «Локо» сыграет на выезде с «Адмиралом», а «Сибирь» в тот же день примет московский ЦСКА.