СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Все решил гол Рушана Рафикова.
04 октября 2022 17:50
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Локомотив» завершился в пользу гостей – 2:1.

Автором победного гола стал Рушан Рафиков. Он поразил ворота соперника на 31-й минуте. Также отличился Андрей Сергеев (23-я). У проигравших в начале поединка шайбу забросил Александр Шаров (2-я).

Таким образом, подопечные Игоря Никитина выиграли второй матч кряду, а команда Андрея Мартемьянова уступила во второй встрече подряд.

6 октября «Локо» сыграет на выезде с «Адмиралом», а «Сибирь» в тот же день примет московский ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
Все решил гол Рушана Рафикова.
04.10.2022 17:50
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Ларионов оригинально ответил на вопрос о судействе в матчах «Торпедо»
Нижегородцы проиграли минскому «Динамо».
04.10.2022 09:29
Хоккей
автор: Александр Шульгин
СКА одержал волевую победу над ЦСКА, поразив пустые ворота в овертайме
Матч КХЛ прошел в Москве.
03.10.2022 22:02
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Буллит Рашевского в овертайме принес московскому «Динамо» победу над «Куньлунем»
Игра прошла в Мытищах.
03.10.2022 21:33
Хоккей
автор: Максим Скороходов
КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели
Среди лауреатов не оказалось ни одного представителя СКА.
03.10.2022 12:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Это никуда не годится»: Миронов раскритиковал «Спартак» за поражение от «Витязя»
Москвичи крупно уступили сопернику.
02.10.2022 22:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шестеркин раскрыл, в чем главное отличие НХЛ от КХЛ
Голкипер готовится к новому сезону в составе своего клуба.
02.10.2022 21:55
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В ИИХФ пояснили, почему не заблокировали трансфер Калниньша в «Амур»
Латышам законодательно запрещено выступать в России.
02.10.2022 20:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Спартак» проиграл «Витязю» в Москве, пропустив пять шайб
Москвичи не смогли одержать вторую подряд победу.
02.10.2022 19:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дубль Рашевского принес победу московскому «Динамо» в игре с «Северсталью».
Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в столице России.
02.10.2022 19:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика