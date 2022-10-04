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«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:0.
04 октября 2022 19:22
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Авангард» завершился крупной победой уфимского клуба – 5:0.

Главным героем встречи стал Артем Пименов, оформивший дубль. Также отличились Николай Кулемин, Сергей Шмелев и Станислав Бочаров.

К слову, в концовке матча Иван Дроздов не сумел реализовать буллит.

Таким образом, команда Виктора Козлова выиграла третий матч кряду, а клуб из Омска проиграл третий матч из последних пяти.

8 октября «Салават» примет московское «Динамо», а «ястребы» в тот же день сыграют дома с магнитогорским «Металлургом».КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – «Авангард» – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы:

1:0 – 9 Пименов ()

2:0 – 22 Кулемин (Мухамадуллин, Мерфи)

3:0 – 32 Шмелев (Кадейкин, Коледов)

4:0 – 43 Пименов (Санников, Комаров)

5:0 – 52 Бочаров (Кадейкин, Шмелев)

источник: «Советский спорт»
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