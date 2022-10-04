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Дубль Радулова не спас «Ак Барс» от поражения в матче с «Автомобилистом»

Все решилось в овертайме.
04 октября 2022 22:08
автор: Артур Гичунцев

«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, а в овертайме сильнее оказались гости.

Главным героем поединка стал Брукс Мэйсек: он забросил шайбу в основное время и стал автором решающего броска в овертайме.

Также в составе екатеринбуржцев отличились Анатолий Голышев, Никита Трямкин и Кертис Валк. У казанцев по дублю оформили Илья Сафонов и Александр Радулов.

Таким образом, команда Олега Знарка проиграла второй матч из последних пяти, а подопечные Николая Заварухина одержали четвертую победу за последние пять встреч.

Добавим, что 6 октября »Ак Барс» и «Автомобилист» проведут еще один матч. Игра пройдет в Казани и начнется в 19.30 по Москве.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» – «Автомобилист» – 4:5 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)

Голы:

0:1 – 10 Голышев (Кормье, Белоусов)

1:1 – 17 Сафонов (Юдин, Хенкель)

2:1 – 36 Радулов (Хенкель, Дыняк)

2:2 – 42 Трямкин (Голышев)

2:3 – 46 Волк ()

3:3 – 47 Сафонов (Панюков)

4:3 – 57 Радулов (Войнов, Кагарлицкий)

4:4 – 58 Мэйсек (Волк)

4:5 – 62 Мэйсек (Волк)

источник: «Советский спорт»
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