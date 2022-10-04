Дубль Радулова не спас «Ак Барс» от поражения в матче с «Автомобилистом»

«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, а в овертайме сильнее оказались гости.
Главным героем поединка стал Брукс Мэйсек: он забросил шайбу в основное время и стал автором решающего броска в овертайме.
Также в составе екатеринбуржцев отличились Анатолий Голышев, Никита Трямкин и Кертис Валк. У казанцев по дублю оформили Илья Сафонов и Александр Радулов.
Таким образом, команда Олега Знарка проиграла второй матч из последних пяти, а подопечные Николая Заварухина одержали четвертую победу за последние пять встреч.
Добавим, что 6 октября »Ак Барс» и «Автомобилист» проведут еще один матч. Игра пройдет в Казани и начнется в 19.30 по Москве.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» – «Автомобилист» – 4:5 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)
Голы:
0:1 – 10 Голышев (Кормье, Белоусов)
1:1 – 17 Сафонов (Юдин, Хенкель)
2:1 – 36 Радулов (Хенкель, Дыняк)
2:2 – 42 Трямкин (Голышев)
2:3 – 46 Волк ()
3:3 – 47 Сафонов (Панюков)
4:3 – 57 Радулов (Войнов, Кагарлицкий)
4:4 – 58 Мэйсек (Волк)
4:5 – 62 Мэйсек (Волк)