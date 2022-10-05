Панарин, Бобровский и Василевский попали в десятку лучших по зарплате за грядущий сезон

В Северной Америке назвали зарплаты игроков НХЛ за сезон-2022/23.

В топ-10 попали сразу три россиянина нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский и голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский.

Самую большую зарплату в течения года получит нападающий «Далласа» Тайлер Сегин, чей счет пополнится на 13 млн долларов. На 500 тыс. меньше его обогатеет Панарин, расположившийся на второй строчке рейтинга. Один миллион лидеру «проигрывает» Бобровский, он третий.

Десятку самых высокооплачиваемых замыкает Василевский, его доход за сезон составит 11 млн долларов.