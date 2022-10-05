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Кагарлицкий взял на себя вину за поражение «Ак Барса» в матче с «Автомобилистом»

Команда Олега Знарка проиграла второй матч из последних пяти.
05 октября 2022 19:37
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий назвал причину поражения команды в матче с «Автомобилистом».

Напомним, что встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась победой клуба из Екатеринбурга в овертайме. (5:4).

«Разумеется, мы всегда хотим побеждать, а «Автомобилисту» уже два матча проиграли. Мы не выходили за одним очком, никто не смотрит, в овертайме поражение или в основное. Это численное преимущество (четвертый полевой игрок в овертайме), шанс, но я неправильно сыграл, потерял шайбу, что привело к голу», – цитирует Кагарлицкого пресс-служба казанской команды.

Добавим, что 6 октября «Ак Барс» и «Автомобилист» проведут еще один матч. Игра пройдет в Казани и начнется в 19.30 по Москве.

источник: «Советский спорт»
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