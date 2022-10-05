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СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Московский клуб потерпел четвертое поражение за последние пять матчей.
05 октября 2022 21:59
автор: Артур Гичунцев

«Спартак» проиграл СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:5.

В составе победителей по шайбе забросили Дмитрий Яшкин, Игорь Ожиганов, Захар Бардаков, а также Василий Глотов и Михаил Воробьев. У красно-белых отличился Матвей Заседа.

Таким образом, московский клуб потерпел четвертое поражение за последние пять матчей, а СКА одержал пятую победу кряду.

7 октября «Спартак» сыграет на выезде с «Северсталью», а питерцы в тот же день примут «Витязь».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» – СКА – 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Голы:

0:1 – 34 Яшкин (Пыленков, Хуснутдинов)

0:2 – 37 Ожиганов (Глотов, Хуснутдинов)

0:3 – 49 Бардаков (Фальковский, Камалов)

1:3 – 57 Заседа ()

1:4 – 59 Глотов (Яшкин, Зыков)

1:5 – 60 Воробьев (Хайруллин)

источник: «Советский спорт»
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