СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

«Спартак» проиграл СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:5.
В составе победителей по шайбе забросили Дмитрий Яшкин, Игорь Ожиганов, Захар Бардаков, а также Василий Глотов и Михаил Воробьев. У красно-белых отличился Матвей Заседа.
Таким образом, московский клуб потерпел четвертое поражение за последние пять матчей, а СКА одержал пятую победу кряду.
7 октября «Спартак» сыграет на выезде с «Северсталью», а питерцы в тот же день примут «Витязь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» – СКА – 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
Голы:
0:1 – 34 Яшкин (Пыленков, Хуснутдинов)
0:2 – 37 Ожиганов (Глотов, Хуснутдинов)
0:3 – 49 Бардаков (Фальковский, Камалов)
1:3 – 57 Заседа ()
1:4 – 59 Глотов (Яшкин, Зыков)
1:5 – 60 Воробьев (Хайруллин)
источник: «Советский спорт»