Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Детройт» в предсезонном матче

«Вашингтон» в домашнем предсезонном матче победил «Детройт» со счетом 4:2.

В составе «Ред Уингз» забивали Тайлер Бертуцци (9-я минута при игре пять на три) и Майкл Расмуссен (28).

У «Кэпиталз» заброшенными шайбами отличились Коннор Макмайкл (20), Ник Дженсен (34), Коннор Браун в большинстве (58) и Александр Овечкин, поразивший пустые ворота (60).

Добавим, что Овечкин помимо гола отдал результативную передачу, а Евгений Кузнецов сделал голевой пас на решающий бросок Брауна.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/23 начнется 7 октября с матча «Нэшвилл» - «Сан-Хосе».