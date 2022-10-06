Шумаков вернулся в «Трактор»

«Трактор» объявил о подписании контракта с нападающим Сергеем Шумаковым до конца текущего сезона.

«Подписание Сергея Шумакова усилит атакующую линию «Трактора». Сергей очень сильно мотивирован и это должно помочь ему реализовать свой большой потенциал. Он также добавит положительных эмоций коллективу. Приветствуем Сергея в нашем клубе!» - сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне Шумаков выступал за «Автомобилист» и сыграл за уральскую команду 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 25 (10+15) очков.